«الدبيبة» يكلف «الغويل» بتشكيل الفريق الحكومي الاقتصادي

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قراره رقم (119) لسنة 2021، بتشكيل الفريق الحكومي الاقتصادي برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل.

ونص القرار، بحسب بيان أصدرته حكومة الوحدة الوطنية عبر حسابها على فيسبوك، على أن “يضم الفريق في عضويته كل من وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، ووكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، ومدير عام صندوق الإنماء للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومدير عام صندوق الاستثمار الداخلي، ومدير عام شركة الاستثمار الوطني”.

وتابع البيان، أنه تم تكليف الفريق الاقتصادي “بمهام رصد أثر القرارات الصادرة من الحكومة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي، وتقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تجابه المرحلة، والبحث عن فرصة تشغيل الشباب والتواصل مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة ودعمه في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجهه”.

وأوضح البيان، أن ذلك “إضافة إلى العمل على وضع خطط وبرامج تنموية بالتنسيق مع المصارف المتخصصة، وبحث فرص تطوير أداء المؤسسات والصناديق الاستثمارية السيادية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق تحقيق أهدافها، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وإعداد الدراسات المتعلقة بالشأن الاقتصادي”.