فرق الصيانة تحاول السيطرة على تسريب مياه بخط ترهونة – أبوزيان

قالت منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، مساء اليوم الاثنين، إن فرق الصيانة تحاول السيطرة على تسريب حدث بخط نقل المياه ترهونة – أبوزيان جراء تعرضه لاعتداء.

وأوضحت عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أحد المواطنين حاول تركيب وصلة غير سرعية بأحد غرف المراقبة على خط نقل المياه ترهونة_ أبوزيان مما تسبب في حدوث تسريب للمياه وبكميات كبيرة.

وأكدت منظومة الحساونة – سهل الجفارة أن «فرق الصيانة تحاول السيطرة على التسريب»، متمنية ألا تلجأ إلى إيقاف عمليات الضخ، جراء هذا الاعتداء.

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