وزير الداخلية يتابع الوضع الأمني في طبرق وعراقيل عمل الشرطة

اجتمع وزير الداخلية العميد خالد مازن مع مدير أمن طبرق العميد خالد البسطة في ديوان الوزارة بطرابلس اليوم الإثنين، لمناقشة الوضع الأمني في مدينة طبرق.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان طالعته “الساعة 24″، أن الاجتماع تناول المشكلات والعراقيل التي تواجه مديرية طبرق وإيجاد الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل الأمني بها.

وقدم مدير أمن طبرق شرحاً حول الوضع الأمني داخل المدينة والجهود التي يبذلها رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

يشار إلى أنه في 21 يناير الماضي، تسلم العميد خالد البسطة مهام عمله مديراً لأمن طبرق، خلفاً للعميد جاد المولى السنيني.