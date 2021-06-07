رئيس نقابة الأطباء: أزمة نقص الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك لا تزال قائمة

قال رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا، محمد الغوج، إن أزمة عدم توافر الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك الروسي لمن حصلوا على الأولى لا تزال قائمة، رغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على الموعد المقرر لعدد غير قليل من المرضى للحصول على التطعيم الثاني من اللقاح.

وأشار، في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية” الإماراتية،إلى أن بروتوكول صرف اللقاح الروسي “سبوتنيك” يختلف عن أي لقاح آخر سواء الصيني أو الإنجليزي، لأنه الوحيد الذي تختلف جرعته الأولى عن الثانية، بعكس باقي اللقاحات التي لا يتغير التطعيم الأول عن الثاني، وبالتالي يمكن تأجيله.

ولفت إلى أن حكومة الوحدة المؤقتة لديها علم كامل بأن عددا غير قليل من المواطنين كان لابد لهم من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد نحو 3 أسابيع أو شهر من الجرعة الأولى، بحسب التعليمات الطبية للقاح، إلا أن هذا لم يتم حتى الآن، ولم تعلن الحكومة موعدًا لانتهاء تلك الأزمة.

وحول تسبب تأخير الجرعة الثانية أو الاكتفاء بالأولى في آثار سلبية، إن منظمة الصحة العالمية لم تبد أي تحذيرات بخصوص عدم تلقي الجرعة الثانية من لقاحات كورونا، وبالتالي ليس لدى الأطباء أي معلومات سواء كانت سلبية أو إيجابية.

وحول مرض الفطر الأسود الذي تسبب انتشاره حول العالم في مخاوف، قال إن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات للفطر الأسود في ليبيا غير صحيح، ومحض اختلاق من قبل بعض من وصفهم بـ”المغرضين”.

وأشار إلى أن مركز الأمراض السارية والمتوطنة لم يرصد أي حالة مصابة بهذا المرض حتى الآن، منوها بأنه قديم ولا علاقة له بفيروس كورونا المستجد.

وحول أسباب الربط بين كورونا والفطر الأسود، قال إن المصابين بفيروس كورونا تكون مناعتهم أقل بكثير من غيرهم الذين لا يعانون من المرض، فيما يستهدف الفطر الأسود من هم مناعتهم ضعيفة.

وأشار إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا تقل بشكل تدريجي خلال تلك الفترة.

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