جهاز الشرطة القضائية مصراتة ينظم لقاء عمل لنزيلات مؤسسات الإصلاح والتأهيل طمينة

مصراتة 07 يونيو 2021 (وال)- عقدت بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طمينة بفرع جهاز الشرطة القضائية مصراتة، لقاء عمل لنزيلات المؤسسة، لتبصيرهن وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن داخل المؤسسة العقابية طوال فترة توقيفهن، أو فترة قضاء الحكم .

هذا وقد أقيم اللقاء يوم أمس بإشراف طاقم تدريبي، والذي جاء استكمالا للبرنامج التدريبي الخاص بنزيلات مؤسسات الإصلاح والتأهيل النساء بكافة الفروع، والذي يُشرف عليه مباشرة السيد نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية عميد عبد الناصر بن يوسف.

من جهة أخرى، قامت السيدة مديرة مكتب شؤون المرأة بالجهاز، بزيارة ميدانية تفقدية لهذه المؤسسة، والإطلاع على أحوالهن وأوضاعهن الإنسانية داخل المؤسسة، وتقديم تقرير نهائي إلى السيد نائب رئيس الجهاز، للإطلاع عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جميع الملاحظات .(وال) س خ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال