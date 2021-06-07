وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تستقبل القائد العام لكشاف ومرشدات ليبيا

طرابلس 07 يونيو 2021 (وال)- استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الأستاذة مبروكة توغي عثمان بديوان الوزارة اليوم الإثنين، القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات الدكتور فرج محمد بن سليم، رفقه القائد عماد سليمان فارس مفوض الإعلام بهيئة القيادة العامة للحركة العامة للكشافة والمرشدات.

هذا وتناول اللقاء، سُبل التعاون المشترك بين الوزارة وحركة الكشافة والمرشدات في ما يتعلق بالتثقيف والتوعية، وتركز اللقاء على أهمية النهوض بواقع حركة الكشافة والمرشدات لدورها في خدمة وتنمية المجتمع.

وعبّرت السيدة الوزيرة خلال اللقاء عن تقديرها للجهود الكبيرة الذي تقوم بها الحركة الكشفية في ليبيا، في تعزيز القيم عند الشباب وبناء وتكوين شخصيتهم، ودورها التربوي الهام.

من جانبه، عرض الدكتور فرج بن سليم قائد عام كشاف ليبيا، نشاطات والبرامج التي تنفذها حركة الكشافة والمرشدات الليبية على كافة الأصعدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توطيد التعاون بين وزارة الثقافة والتنمية المعرفية والحركة الكشفية، باعتبارها حركة شبابية تربوية وتطوعية، هدفها تنمية الشباب ثقافيًا. (وال) س خ/ ر ت

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