كوبيش: تفجير سبها الإرهابي يؤكد الحاجة إلى بدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية

قال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، إن “حادث مقتل ضابطين في تفجير سبها الإرهابي يؤكد الحاجة إلى بدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا”.

واعتبر كوبيش في بيان صادر عن البعثة الأممية، الإثنين، أن “عملية التوحيد ستساهم في تعزيز أمن الحدود والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية”.

وتابع؛ أن “الحادث تذكير قوي بأن ارتفاع معدل تحركات المجموعات المسلحة والإرهابيين لا يؤدي إلا الى زيادة مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة”.

ومن جانبها دانت البعثة الهجوم ووصفته بالإرهابي، مشيرة إلى تبني تنظيم “داعش” للحادث، فيما قدم كوبيش تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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