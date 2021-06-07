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البوسيفي: العالم يضع ليبيا في قوالب عالمية والدبيبة لا يلتفت إلى ذلك

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال أستاذ العلوم السياسية، عثمان البوسيفي إن “العالم يضع الوضع الليبى حاليا على المحك فى قوالب عالمية مثل  برلين 1 وبرلين 2” ،لافتًا إلى أن “الغريب أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لا يلتفت إلى ذلك ويركز فى بعض الأمور الاقتصادية رغم أن الشعب الليبي لا يحتاج إلى ذلك حاليا”.

البوسيفي، وفي تصريحات خص بها قناتنا، أضاف: أن “الشعب الليبى يحتاج حاليا إلى التوافق السياسى وعدم التضارب الذي تمارسه حكومة الوحدة الوطنية حاليا”.

واستطرد قائلا: إن “الحكومة يستوجب عليها توحيد الصفوف الليبية وعدم استعمال أي أساليب للفرقة، وأيضا التدخل السريع في الأزمات والشعب الليبي لم يستشعر ذلك حتى الآن.

وختم تصريحاته قائلا: “الدولة الليبية ليست بحاجة لزيارات اقتصادية خلال تلك الفترة الحساسة ولم يحدث في العالم أن يتم حل المشكلات الاقتصادية قبل السياسية”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • صكروه خير موضوع برلين وما ادراكك ما برلين ـ
    الي يبي حاجته من ليبيا يتفضل يزور ليبيا ـ وتجتمع معاه القيادات الليبية وممثلي الحكومة الليبية ـ
    الليبيين مش مستعدين يصرفوا على لقائات خارج الدولة الليبية واذا كانت مصالح الاجانب تهمهم ,, فليزورونا في ارضناا الليبية وعلى تراب بلانا .
    دون اي مداهنات أو مصالح لسفراء مطلوبين للعدالة والتحقيق. إنتهى

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