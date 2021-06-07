“الصحة” تدشن غرفة طوارئ مركزية بالمنطقة الشرقية لاستقبال شكاوى المواطنين

دشّن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، أمس الاثنين، غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية، والتي ستعمل على مدى أربعٍ وعشرين ساعة، لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين اليومية، والتنسيق بين مراكز العزل لتوفير احتياجاتها من الأكسجين، إلى جانب تسجيل إحصائيات برامج التطعيمات والأمراض السارية، بحسب ما أعلنته الوزارة.

وأثنى الزناتي خلال تدشين غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية على جهود الفرق التي شاركت في تأسيس الغرفة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي ستلعبه في تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

ونوهت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنه سيجرى افتتاح 22 غرفة فرعية في مختلف مدن ومناطق ليبيا، وسيتم ربطها بالغرفتين الرئيسيتين في مدينتي طرابلس وبنغازي.

وأضافت الوزارة أن فرق غرفة الطوارئ والعمليات المركزية «تلقت برنامجًا تدريبيًا مكثفًا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية»، مشيرة إلى أن الغرفة ستبدأ في استقبال البلاغات بداية الأسبوع المقبل.