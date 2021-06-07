السني: الهجوم الإرهابي الجبان في سبها يؤكد أن بؤر الإرهاب مازالت نشطة

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني إن الهجوم الإرهابي الجبان في مدينة سبها يؤكد من جديد أن بؤر الإرهاب مازالت نشطة وتستغل حالة عدم الاستقرار في البلاد.

وأضاف السني في تغريدات له على تويتر أن الإرهاب لم ولن يفرق بين أي ليبي وليبية أو تيار وآخر أو منطقة ومدينة، مشيرا إلى أن الهدف سيبقى محاولة كسر عزيمتنا وزعزعة الاستقرار كلما اقتربت ليبيا إلى حالة من الأمل والتصالح.

ودعا السني إلى توحيد الجهود والالتفات إلى العدو الحقيقي الذي ضحى شباب ليبيا بحياتهم لمحاربته، مشددا على ضرورة الانتباه إلى المؤامرات الخارجية التي تسعى إلى خلق الفوضى وتصدير الإرهاب وتقسيم البلاد إلى دويلات.

وأكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن وحدة ليبيا وعدم الوقوع في فخ التقسيم تحت أي مسمى يجب أن يكون الهدف مهما كانت الخلافات.

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