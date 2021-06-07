رئيس الحكومة التونسية يدعو إلى تفعيل نتائج زيارة ليبيا

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ضرورة متابعة نتائج زيارة ليبيا والقرارات التي أفرزتها في المجالات الاقتصادية والمالية والديوانية.

وشدد المشيشي في مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة نتائج زيارة ليبيا رفقة وفد رفيع المستوى، على أهمية انعكاسها إيجابيا على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وخدمة مصلحة الشعبين الشقيقين.

ودعا رئيس الحكومة التونسية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتسريع في بلورة النتائج التي تم التوصل إليها وتفعيلها على أرض الواقع، خاصة منها المتعلقة بالمبادلات التجارية والإجراءات الديوانية وتنقل السلع ورؤوس الأموال والأشخاص بين تونس وليبيا.

وأشار المشيشي إلى أن هناك رغبة مشتركة واستعدادا تاما لتعزيز تطلعات البلدين ورغبتهما في مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائية، ودعم المكانة الخاصة لهذه العلاقات في مختلف المجالات، والرقي بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

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