ليبيا الان

المحجوب: تنظيم الإخوان صاحب المصلحة الرئيسية في عدم الاستقرار بليبيا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، إن تنظيم الإخوان صاحب المصلحة الرئيسية في عدم الاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن بعض الأطراف تسعى إلى خلق الفوضى وعرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وأكد المحجوب في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”، أن هناك محاولات لإثبات أن المؤسسة العسكرية غير قادرة على القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى محاولة بعض الأطراف خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار للتأثير على الانتخابات التي يحاول تنظيم الإخوان عرقلتها.

وقال: “كل هذه التنظيمات والمجموعات ولدت من رحم تنظيم الإخوان، الذي يستعمل هذه المجموعات، سواء كانت مؤدلجة دينيا أو عصابات تعمل في تهريب الوقود والهجرة، وهو صاحب مصلحة كبيرة في عدم الاستقرار”.

وأكد المحجوب أن عملية التفجير في مدينة سبها تدل على عدم قدرة التنظيمات الإرهابية على المواجهة، وأن تنظيم داعش لم يعد يملك القوة الكافية، والدليل أنه يقوم بمثل هذه التفجيرات في منطقة ذات حدود مفتوحة.

وأضاف: “مدينة سبها لها حدود مفتوحة، وما يجري فيها له علاقة بما جرى في تشاد ومالي من اضطرابات”، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الجيش الوطني الليبي نجح في تحقيق الأمن في الجنوب وخنق التنظيمات المسلحة.

وشدد المحجوب على أن الجنوب الليبي يشهد يوما بعد يوم تحسنا في الوضع الأمني، مشيرا إلى أن حصول مثل هذه التفجيرات لا يعني عدم القدرة على السيطرة، قائلا إن هناك خطة شاملة لزيادة تأمين هذه المناطق مستقبلا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ببالله الجيش تكلموا على اتفسكم واهتموا بمهامكم في حمايةالحدود والساحل االليبي ـ والاحزاب سواء الاخوان أو غيرهم ـ عبارة عن اجسام ليست نافعة ـ للوطن ومؤسساته واداراته الحكومية العامة ـ لأن ولاء هؤلااء ليس لوطنهم وأدارته الحكومية ـ فقط في نظرهم ـ الوطن مضخة نقود تعمل لتحسين حالتهم المادية هم وأبنائهم وعائلاتهم والوطن ععبارة عن درع يحمي تجاراتهم وابنائهم من القضاء والسجون والعقوبة الجنائية ـ الى الاعوام الماضية تحالفات ـ بسجن أبناء ليبيين وابناء عائلات ومناطق فقط لأنهم أيتام أو فقدوا أعمالهم أو مهاجرين تم تدمير بيوتهم وتخريبها من مليشيات الاحزاب متطرفين
    وفي المقابل عائلات تسرق حتى الاعانات الطبية وتبني البنيان والمحلات والصيدليات والمعارض والمزارع بأوراق مزورة لأبنائهمـ
    وهم تجار مخدرات وتجار سلاح وممنوعات ـ
    وضحايا الحرب هم الشباب المخدوع ـ لاتوجد حتى خطط لتأمين حياتهم وحباة ابائهم وأمهاتهم ومستقبلهم ـ
    أدخلوهم في معاركهم السياسية ـ وهربوا بأموال الدولة
    لأجتماعاتهم وفنادقهم مع اطماع الاجانب والدول الاخرى

    ما ذنب الشباب الليبي ـ الذذي اصبح وقود لجروب وصراعات حزبية .؟!!!
    والأن يفتعل الاحزاب من فراغهم المشاكل ليجروا على البلاد المهالك ويختبئون وراء شاشات الكاميرات المراقبة في مكاتبهم المغلقة .. يهربون من الموت فهو ملاقيهم حتى لو كانوا فب بروج مشيدة أوقلاع محصنة .

    رد