وزير الحكم المحلي يناقش مع رئيس تسييري «سوسة» إجراءات الاعتماد الكامل للبلدية

التقى وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، في مقر ديوان الوزارة بطرابلس، برئيس اللجنة التسييرية لبلدية سوسة «وائل ابريك بوشغيلة» وعدد من الأكاديميين.

وأوضح وزارة الحكم المحلي، في بيان، أن «التومي» بحث خلال اللقاء إجراءات الاعتماد الكامل لبلدية سوسة وأبرز الصعوبات الإدارية التي تواجه عمل البلدية.

وتابع البيان، أن هذا اللقاء خلص إلى اتفاق على ضرورة الإعداد لاجتماع مع كافة بلديات المنطقة الشرقية لمناقشة مشاكلها وبحث سبل حلها.

ومن جانبه أكد «التومي» على حرصه التام على دعم ومساندة بلديات المنطقة الشرقية لتذليل صعابها بغية تحسين وضع خدمات المواطن فيها.