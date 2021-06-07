محمود خلاف: الإخوان تستقطب الشباب وتستعد للانتخابات رغم مواقفهم الرافضة لها

رأى أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمود خلاف، أن الإخوان لم يتوقفوا يوما عن العمل استعدادا للانتخابات رغم كل التصريحات والمواقف التي عكست رفضهم لها، موضحا أن “التغلغل” بين شريحة الشباب إحدى أدواتهم هذه الفترة.

وقال خلاف في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن الجماعة “المدرجة على قائمة الإرهاب بقرار مجلس النواب” لتحقيق هدفها من استقطاب الشباب، تلجأ إلى عدة خطوات، أولها إطلاق “نداءات” لتشكيل تيارات شبابية، وإشعارهم بـ”الظلم والإقصاء” الذي تعرضوا له خلال العقد الأخير، ثم “تلقينهم” الهجوم على تيار وطني وزرع الكراهية ضده.

وأضاف الأكاديمي السياسي أن الجماعة “تموّل ناشطين سياسيا وتستقطبهم بالمال، وتوفر احتياجاتهم قبل الانتخابات، وتوهمهم بأنهم يمثلون حركات مستقلة ليس لها علاقة بالإخوان”.

وتابع قائلا: “يظلون واقفين مع تلك التيارات الشبابية حتى آخر لحظة، إلى أن يحين وقت الانقضاض على السلطة، وقطف ثمار جهودهم التي بدأت منذ شهرين تقريبا”.

وأشار خلاف إلى أن الإخوان يعتمدون أدوات ووسائل وشبكات اتصال منظمة وسريعة على نطاق “عابر للحدود القومية”، مستغلين خبرات فروعهم الموجودة في دول أخرى.