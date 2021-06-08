بعيو يرد على “غلام”: لماذا لم تتكلم عبر القناة التي تديرها؟

رد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام اتهام خالد غلام، بعرقلة استلام مهامه مديرا عاما لقناة ليبيا الوطنية.

وقال بعيو في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “إلاّ الحماقةَ أعيتْ من يداويها.. ما دمت مديراً للقناة كما تزعم لماذا لم تتكلم عبر القناة التي أنت مديرها، وتكلمت عبر قناة خاصة يعرف الليبيون لمن تكون وما تكون.. الإعلام ليس في حال انقسام بل التئام حول الوطن والشرعية والسلام”.

يشار إلى أن غلام نظم أمس الاثنين مؤتمرا صحفيا قال إنه لمدراء وسائل الإعلام العامة، ووجه خلالها عدة اتهامات.