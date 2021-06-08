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مجلس الامن يصدر قرارا جديداً بشأن صفية فركاش وعائشة ومحمد القذافي

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

منحت لجنة مجلس الأمن الخاصة بمنح استثناء للسفر لأسباب إنسانية، إعفاء صالحا لمدة 6 أشهر لكل من صفية فركاش وعائشة معمر القذافي ومحمد معمر القذافي.

وأوضح مجلس الأمن في بيان له أن هؤلاء الأفراد الثلاثة سيسافرون لأغراض إنسانية خلال الإطار الزمني من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر 2021، وقال إنه بموجب هذا الإعفاء يجب عليهم تقديم معلومات السفر للجنة مجلس الأمن الخاصة بمنح الاستثناء قبل السفر وفي غضون شهر واحد بعد السفر.

وأكد مجلس الأمن أنه يمكن للجنة أن تنظر في تمديد أو تجديد الإعفاء، إذا اقتضت الظروف ذلك، وأن أي قرار في المستقبل سيأخذ في الاعتبار مستوى المعلومات المقدمة، وأشار إلى أنه يتعين على أي دولة تسمح لأي من الأفراد الثلاثة بالسفر إلى أراضيها أو عبرها إخطار اللجنة في غضون 48 ساعة بعد الوصول أو المرور داخل أراضيها.

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المشهد

المشهد

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  • All of the UN and its screwed up chapters are the ultimate shitheads
    These are very honorable women whom have lost their husband, father and brothers ya cowards.
    They should be free and highly privileged to stay and travel anywhere ya diseased RATs
    Hence, all of this CATASTROPHIC AND severe TRAGEDY(the darkest February ever) was masterminded by the UN
    HELL with all of you ya cowards and brain damaged RATS

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