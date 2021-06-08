مجلس الامن يصدر قرارا جديداً بشأن صفية فركاش وعائشة ومحمد القذافي

منحت لجنة مجلس الأمن الخاصة بمنح استثناء للسفر لأسباب إنسانية، إعفاء صالحا لمدة 6 أشهر لكل من صفية فركاش وعائشة معمر القذافي ومحمد معمر القذافي.

وأوضح مجلس الأمن في بيان له أن هؤلاء الأفراد الثلاثة سيسافرون لأغراض إنسانية خلال الإطار الزمني من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر 2021، وقال إنه بموجب هذا الإعفاء يجب عليهم تقديم معلومات السفر للجنة مجلس الأمن الخاصة بمنح الاستثناء قبل السفر وفي غضون شهر واحد بعد السفر.

وأكد مجلس الأمن أنه يمكن للجنة أن تنظر في تمديد أو تجديد الإعفاء، إذا اقتضت الظروف ذلك، وأن أي قرار في المستقبل سيأخذ في الاعتبار مستوى المعلومات المقدمة، وأشار إلى أنه يتعين على أي دولة تسمح لأي من الأفراد الثلاثة بالسفر إلى أراضيها أو عبرها إخطار اللجنة في غضون 48 ساعة بعد الوصول أو المرور داخل أراضيها.

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