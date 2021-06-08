النائب العام يأمر بضبط مجموعة أشخاص استولوا على معدات خاصة بكورونا

أمر النائب العام الجهات الضبطية بمباشرة الملاحقة الجنائية لمجموعة من الأشخاص أنشؤوا مجلسا اجتماعيا بمنطقة زمزم وحصلوا بموجبه على منقولات متمثلة في معدات طبية وغرف مجهزة مخصصة للعزل في إطار الخطة الموضوعة لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

وتلقى النائب العام شكاية من الممثل القانوني للجنة التسييرية لمنطقة زمزم، بالأشخاص محل الشبهة، وبتحري عناصر قوة العمليات المشتركة بمعية عناصر مديرية الأمن ومركز شرطة بالمنطقة، تم ضبط المنقولات التي تم نقلها وتخزينها في مكان لا يخضع لسلطة الجهة المختصة بغية التصرف فيها.

وجاء في صفحة النائب العام بفيسبوك، أن الجهات الضبطية انتقلت إلى حيث وجود المنقولات ومعاينتها ونقلها إلى مقر الجهة تمهيدا لتسليمها للجهة الإدارية المختصة بالمنطقة، وقبضت على حائزها الذي أقر بواقع نقلها من منطقة زمزم إلى مدينة أخرى.

وبعد إجراءات الضبط، أصدر النائب العام تعليماته بتسليم المعدات وحجرات العزل للجهة الإدارية بالمنطقة، لاستعمالها في الوجه المخصصة له واستمرار إجراءات الاستدلال عن الوقائع المجرمة الأخرى التي أفصح عنها في البلاغ المشار إليه.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي