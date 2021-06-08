بدء تنفيذ شبكة المياه في حي امبارك بالكفرة

أعلنت بلدية الكفرة بدء تنفيذ أعمال إنشاء شبكة مياه الشرب في حي امبارك، بالتعاون مع شركة المياه التابعة لمكتب خدمات الكفرة.

ويأتي ذلك ضمن خطة تحسين الخدمات في أحياء وضواحي المدينة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وخلال الفترة الماضية، نفذ المجلس البلدي الكفرة أعمال مد خط مياه إلى الحي نفسه بطول 1300 متر، كما تم توصيل خطوط مياه لحي المدينة الرياضية وجاري العمل على وضع الحلول المناسبة لمشاكل المياه في باقي الأحياء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا