“قصودة”: “نجلاء المنقوش” مازالت مستمرة في إهانة حليفنا التركي والتقليل من شأنه

زعم إبراهيم قصودة، الذي يطرح نفسه كناشط سياسي، أن نجلاء المنقوش، وزير الخارجية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، تحمل رسائل مبطنة من خلال الزي الذي ترتديه في جولاتها الخارجية، حيث ارتدت بحسب قوله «بيجامة» خلال زيارتها لتركيا في إهانة متعمدة لمن وصفه بـ «الحليف التركي».

وقال قصودة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن “المنقوش في زيارة إلى تركيا وهي ترتدي زي أقرب إلى البيجامة، استمرارها في اهانة الحليف التركي والتقليل من شأنه، رغم أنها قبل أيام كانت في زيارة رسمية ألى وكر أبوظبي وهي ترتدي زي في قمة الأناقة وحتى اللون كان أبيض متماشيا مع الزي الرسمي في الإمارات”، لافتًا “رسائل مبطنة ولكنها مفهومة”، بحسب تعبيره.