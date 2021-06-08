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“قصودة”: “نجلاء المنقوش” مازالت مستمرة في إهانة حليفنا التركي والتقليل من شأنه

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم إبراهيم قصودة، الذي يطرح نفسه كناشط سياسي، أن نجلاء المنقوش، وزير الخارجية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، تحمل رسائل مبطنة من خلال الزي الذي ترتديه في جولاتها الخارجية، حيث ارتدت بحسب قوله «بيجامة» خلال زيارتها لتركيا في إهانة متعمدة لمن وصفه بـ «الحليف التركي».

وقال قصودة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن “المنقوش في زيارة إلى تركيا وهي ترتدي زي أقرب إلى البيجامة، استمرارها في اهانة الحليف التركي والتقليل من شأنه، رغم أنها قبل أيام كانت في زيارة رسمية ألى وكر أبوظبي وهي ترتدي زي في قمة الأناقة وحتى اللون كان أبيض متماشيا مع الزي الرسمي في الإمارات”، لافتًا “رسائل مبطنة ولكنها مفهومة”، بحسب تعبيره.

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تركيا قصودة نجلاء المنقوش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هي اي الوزيره نجلاء تريد ان تثأر لكرامتكم لأن التركي ليس لكم هو منتهك كراماتكم وجنوده ومرتزقته امطبطبين لكم مؤخراتكم ويتحرشوا بحسناواتكم فالوزيره ذات همه كبيره حركتها الغيره علي وطنها وابناء وبنات وطنها ان تري مرتزق سوري او جندي تركي يمتهن كرامة أحدكم فللوزيره نخوه وغيره يفتقدها منكم حتي اصحاب المناصب الكبيره وكلنا مع الوزيره نشاطرها علي الوطن كثرة الغيره

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