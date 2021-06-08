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«الفرجاني»: «الانقلابيون» يجهزون لضربة عسكرية خلال يومين للمنطقة الغربية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة، أن هناك تجهيزات لضربه عسكرية من قبل من وصفتهم بـ«الانقلابيين» خلال يومين للمنطقة الغربية.

وقالت الفرجاني في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تحركات مريبة في سبها والجنوب وبراك الشاطئ والشريرف”.

وأضافت “هناك تجهيزات لضربة عسكرية من قبل «الانقلابيين» في خلال يومين للمنطقة الغربية. الحذر واجب”، وفقا لتعبيرها.

وتابعت “أما سياسيا، فقد سلمت له منذ توقيع موسكو من قبل المشري وعصابته. مثلما سلموا له بنغازي ودرنة باتفاق الصخيرات بجرة قلم من قبل نفس العصابة”.

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المنطقة الغربية سميرة الفرجاني ضربة عسكرية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياريت رغم ان الحرب سيئه ولكن لا بأس من ضربه قاسمه تقتلع العملاء والخونه وبائعي الوطن ومثليين الجنس الذين رحبوا بالاتراك في نومهم ليناموا معهم تاره ومع نساءهم تاره فالضربه الناجحه عمليه جراحيه مهمه لأقتلاع الورم السرطاني المتمثل في الحزب المتطرف الأخواني وذيوله من المليشيات كلاب السبخ الجربه

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  • متخلفة عقليا ومخها مقلوب فالمشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى وفى فترة صلاحيته والياقى غير شرعى حتى الدبيبة نفسه لان كل اجسام الصخيرات سقطت بانتهاء صلاحية الصخيرات وكما قال المشرى بان مجلس النواب منتهى الصلاحية ايضا وبالتالى فان الدبيبة غير شرعى والشرعية الوحيدة حاليا هى للجيش الوطنى ومن حقه ادارة البلاد بامر الشعب رغم انف اى كلب اوفروجة فرجها مهرى فى خيام النكاح ومقلوب

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