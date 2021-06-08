«الفرجاني»: «الانقلابيون» يجهزون لضربة عسكرية خلال يومين للمنطقة الغربية

زعمت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة، أن هناك تجهيزات لضربه عسكرية من قبل من وصفتهم بـ«الانقلابيين» خلال يومين للمنطقة الغربية.

وقالت الفرجاني في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تحركات مريبة في سبها والجنوب وبراك الشاطئ والشريرف”.

وأضافت “هناك تجهيزات لضربة عسكرية من قبل «الانقلابيين» في خلال يومين للمنطقة الغربية. الحذر واجب”، وفقا لتعبيرها.

وتابعت “أما سياسيا، فقد سلمت له منذ توقيع موسكو من قبل المشري وعصابته. مثلما سلموا له بنغازي ودرنة باتفاق الصخيرات بجرة قلم من قبل نفس العصابة”.