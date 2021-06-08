صنع الله يبحث مع رئيس اتحاد عمال النفط زيادة المرتبات وتقديم خدمات التأمين الصحي

بحث رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله تفعيل القرار 642 للعام 2013، المتعلق بزيادة المرتبات للعاملين بقطاع النفط، وتقديم خدمات التأمين الصحي، وتحسين أوضاعهم،إضافة إلى مناقشة خطط التدريب الداخلي والخارجي.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين رئيس اتحاد عمال النفط والغاز سعد دينار الفاخري، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وأشار صنع الله إلى انتظار المؤسسة رد ديوان وزارة النفط والغاز على مراسلات بخصوص تفعيل القرار، موضحا أن المؤسسة ستعمل على تحسين خدمات التأمين الصحي للعاملين حال اعتماد الميزانية المخصصة للقطاع.

وفي الختام، قدم دينار الشكر للمؤسسة على القرار رقم 56 لسنة 2021، وما تضمنه من حافز مجزي لصالح العاملين بالقطاع، مؤكدا أن الاتحاد يدعم المؤسسة في قرارتها في المحافظة على «قوت الليبيين».

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