المشيشي: ساعون لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع ليبيا بشأن تنقل السلع والأموال والأشخاص

ليبيا- ترأس هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية مجلسًا وزاريًا مصغرًا، لمتابعة نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا على رأس وفد رفيع المستوى لتفعيل التعاون الثنائي.

بيان صحفي صادر عن رئاسة الحكومة التونسية تابعته صحيفة المرصد، أكد أن المجلس الذي عقد في قصر الحكومة في القصبة شهد تأكيد المشيشي على ضرورة متابعة نتائج هذه الزيارة والقرارات التي أفرزتها في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية والديوانية.

وأضاف المشيشي: إن لهذا الأمر انعكاسًا إيجابيًا على تعزيز علاقات البلدين وخدمة شعبيهما، مؤكدًا أهمية اتخاذ إجراءات كفيلة بتسريع بلورة نتائج تم التوصل إليها وتفعيلها على أرض الواقع، خاصة المتعلق منها بالمبادلات التجارية والإجراءات الديوانية وتنقل السلع ورؤوس الأموال والأشخاص بين تونس وليبيا.

واختتم المشيشي بالإشارة إلى ما لمسه خلال الزيارة من رغبة مشتركة واستعداد تام لتنفيذ تطلعات البلدين ورغبتهما في مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائية، ودعم المكانة الخاصة لهذه العلاقات في مختلف المجالات، والرقي بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية التي تخدمهما.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية