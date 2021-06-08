الغاوي يصدر بيانًا بشأن تعويضات المباني المتضررة من أحداث عام 2011

ليبيا – طالب وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبو بكر الغاوي عمداء عدد من البلديات ورؤساء المجالس التسييرية بتحديد أسس وضوابط تقدير قيمة التعويضات.

مطالبة الغاوي جاءت في بيان صدر عنه وطالعته صحيفة المرصد، وفيه دعا هؤلاء المسؤولين المحليين لتحديد بتحديد أسس وضوابط تقدير قيمة التعويضات وآلية سدادها عن المباني المتضررة أو المدمرة كليًا بسبب أحداث العام 2011، وذلك بالاستناد لقرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2012.

وأكد الغاوي أن الوزارة لم تتمكن من استكمال إجراءات صرف التعويضات لمستحقيها، بسبب عدم استيفاء المستندات المطلوبة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وعليه يطلب من المعنيين إحالة المستندات ذات الصلة خلال أجل أقصاه أسبوعان، لتمكين الوزارة من صرف التعويضات المشار إليها.

وأوضح البيان أن المستندات هي إحالة اسم المصرف ورقم الحساب الخاص بالتعويضات في البلدية، وقرار اعتماد إجراءات اللجان المختصة بالتعويضات المشكلة من طرف المعنيين، وإفادة بصرف التعويضات لمستحقيها وفق الكشوفات المعتمدة من الوزارة.

وأكد البيان على أن تحال نسخة من الإجراءات المطلوبة إلى فرع ديوان المحاسبة وفرع هيئة الرقابة الإدارية الواقعة في نطاقها البلدية.

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