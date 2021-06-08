التيجاني: لا بد من تسهيل رحلات العودة الطوعية وإعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين

ليبيا – كشف وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني عن تمكن ليبيا من إنقاذ أكثر من 9 آلاف مهاجر غير شرعي خلال العام 2021.

وبحسب ما ورد في بيان صحفي عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيقة المرصد، فقد جاء ذلك خلال لقاء جمع التيجاني بمفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون الزائرة إلى ليبيا، وفيه أشار إلى تمكن السلطات الليبية من إنقاذ أكثر من 7 آلاف مهاجر غير شرعي في العام 2020.

وأكد التيجاني أن الهجرة غير الشرعية ليست مشكلة ليبية بل ظاهرة دولية تتطلب تعاون الجميع لإيجاد الحلول لها، مشددًا على ضرورة اتباع نهج شامل لمحاربة المهربين وتعزيز الوضع الإنساني؛ لأن اكتظاظ مراكز التجميع والعودة بالمهاجرين غير الشرعيين يستلزم السرعة بتسهيل رحلات العودة الطوعية وإعادة التوطين.

ودعا التيجاني الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم والتسهيلات الممكنة من أجل احتواء هذه الظاهرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية