«صنع الله» يناقش قرار زيادة رواتب مستخدمي قطاع النفط

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة بطرابلس، برئيس اتحاد عمال النفط والغاز سعد دينار الفاخري، بحضور العماري محمد العماري عضو مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع أبرزها تفعيل القرار (642) للعام 2013، والمتعلق بزيادة المرتبات لمستخدمي القطاع، وتقديم خدمات التأمين الصحي، وتحسين أوضاع العاملين، كما تم مناقشة خطط التدريب الداخلي والخارجي.

وأضاف البيان “فيما يخص القرار (642)، فقد أوضح صنع الله بأنه قد تم إحالة مراسلات بالخصوص إلى ديوان وزارة النفط والغاز وفي انتظار ردها في هذا الشأن”.

وتابع “أشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في انتظار اعتماد الميزانية المخصصة للقطاع، لكي يتم تحسين خدمات التأمين الصحي للمستخدمين”.

واستطرد “قدم سعد دينار رئيس اتحاد عمال النفط والغاز الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، على القرار رقم 56 لسنة 2021، وما تضمنه من حافز مجزي لصالح مستخدمي القطاع، مؤكداً بأن الاتحاد يدعم المؤسسة في قرارتها في المحافظة على قوت الليبيين”.