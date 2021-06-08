السفارة البريطانية تطالب بالإفراج عن مدير فرع الهلال الأحمر اجدابيا

طالبت السفارة البريطانية لدى ليبيا بالإفراج الفوري عن مدير فرع الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا منصور عاطي المغربي.

وأعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” عن قلقها العميق بشأن اختطاف المغربي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، وإجراء تحقيق كامل وشفاف من قبل الجهات العسكرية والأمنية.

وكان العبيدي اختطف في 3 يونيو عندما اعترض مسلحون مجهولون سيارته ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها عن قلقها بشأن سلامة المغربي، وطالبت البعثة الأممية على الإفراج غير المشروط عن المغربي وحثت جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري، مؤكدة أن كل حالات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تتم بناء على إجراءات قانونية، وبما يكفل سيادة القانون.