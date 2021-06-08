أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة مناطق الشمال الغربي، تشمل مناطق الشمال الشرقي غدا الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، بقاء الأجواء بدون تغير على مناطق الجنوب.

الخليج – رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

السماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليلة، والرياح جنوبية غربية تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، وتسجل انخفاض من مساء اليوم.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

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