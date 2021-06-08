ليبيا وفرنسا تبحثان سبل تعزيز العلاقات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

ليبيا- زارت السفيرة الفرنسية “بياتريس لوفرابير دوهلين” ووفد مرافق لها مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب بديوان الوزارة في طرابلس.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، تباحث الجانبان بشأن أوجه التعاون المشترك بين ليبيا وفرنسا وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية لتدريس الفرنسية والتبادل الثقافي بين الشباب الليبي والفرنسي.

وشدد القيب على عمق العلاقات التي تربط بين ليبيا وفرنسا، وتطلعه لمزيد من التعاون، خاصة فى المجالات التعليمية والبحثية. فيما أعربت السفيرة عن حرص بلادها لتعزيز التعاون القائم في التعليم العالي والبحث العلمي بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين.

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