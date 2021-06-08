كوبيتش: نكرر دعواتنا للحاجة الملحة لبدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا

ليبيا – دانت البعثة الأممية الهجوم الذي استهدف الأحد نقطة تفتيش بمديرية أمن سبها، وراح ضحيته رجال أمن، وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عنه.

ووفقًا لبيان صادر عن البعثة طالعته صحيفة المرصد، أعرب المبعوث الأممي يان كوبيتش عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين. مضيفًا بالقول: “الحادثة تذكير قوي بأن ارتفاع معدل تحركات المجموعات المسلحة والإرهابيين لا يؤدي إلا زيادة مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة”.

وأضاف كوبيتش قائلًا: “نكرر دعواتنا للحاجة الملحة لبدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا من أجل تعزيز أمن الحدود والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية