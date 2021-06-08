بوتين وميشيل: ندعم الهيئات الحكومية المشكلة لإدارة الفترة الانتقالية في ليبيا

ليبيا – أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تطرق جانب مهم منها إلى تطورات الأزمة في ليبيا.

وبحسب ما ورد في وكالة أنباء “تاس” الروسية وتابعته صحيفة المرصد، ناقش الجانبان الوضع في ليبيا، مع الإعراب عن دعمهما لدفع العملية السياسية إلى الأمام، فضلًا عن دعم الهيئات الحكومية المشكلة لإدارة الفترة الانتقالية المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

يشار إلى أن روسيا والاتحاد الأوروبي من الجهات الفاعلة المساهمة في مؤتمر برلين 1 و2 بهدف معالجة الأزمة الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية