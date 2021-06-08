الدبيبة: ليبيا لا تستطيع وحدها مواجهة الهجرة غير الشرعية لأنها دولة عبور

ليبيا – بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية “إيلفا جوهانسون” عدة ملفات منها الهجرة غير الشرعية.

وأشار بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى حضور سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه سباديل، ووزيري الداخلية والدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني واجديد معتوق لجلسة المباحثات.

ووفقا للبيان تم التباحث في ملفات الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر وسبل دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في التصدي لهذه الملفات والعواقب السلبية الناتجة عنها مثل الإرهاب وتجارة الأعضاء فيما شدد الدبيبة على عدم تمكن ليبيا لوحدها من وقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين لأنها دولة عبور.

وأضاف الدبيبة: إن وقف هذه التدفقات يحتاج لتعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ودول المصدر. فيما شدد الجانبان الليبي والأوروبي على ضرورة قيام شراكة حقيقة وإدارة للأزمة؛ لأن الهجرة غير الشرعية ملف حساس ويحتاج لمعالجات متنوعة ومختلفة وإنشاء مشاريع تنموية في تلك الدول.

واختتمت المباحثات بالتأكيد على أهمية دعم سلطات ليبيا عبر برامج تدريبية لعناصر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتطوير قدرات خفر السواحل الليبيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية