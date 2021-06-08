مباحثات لتعزيز التعاون بين ليبيا ومصر في مجال النفط والغاز

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع سفير مصر لدى ليبيا محمد ثروت؛ خطوات إعادة تفعيل الاتفاقيات المشتركة في مجال النفط والغاز.

كما استعرض الطرفان، خلال اجتماع مُوسّع عُقد بمقر المؤسسة؛ التعاون المشترك بين البلديْن في مجال النفط والغاز وإمكانية توسيعه، إضافةً إلى بحث تفعيل الاتفاقيات بين الطرفين في ذات المجال في السنوات الماضية، واللجان المشتركة منذ عام 2009.

وتمت مناقشة تفعيل القرار الخاص بإنشاء “شركة خليج سرت لمشروعات الغاز ” بالشراكة مع شركة انبي، و شركة بتروجت و صندوق الانماء الاقتصادي و الاجتماعي الليبي، التي تأسّست عام 2007 بمشاركة 24,5% لشركة إنبي، 24,5% لشركة بتروجت، و51% لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي.

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