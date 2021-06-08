السنغال.. توقيف باخرة تقل شحنة مخدرات من بين طاقمها مواطن ليبي

افادت مصادر إعلامية سنغالية أن الباخرة التي اعلنت البحرية السنغالية عن توقيفها الأحد الماضي كانت تقل كمية من الحشيش تقدر ب 8.3 طن.

و ذكرت ذات المصادر الصحفية أن الباخرة، التي يبلغ طولها 66 متر و يصل عرضها 8 متر، كانت تحمل علم دولة توغو، و مسجلة تحت الرقم « ASSO 6 » (IMO:7946875).

و تشير المصادر إلي ان الباخرة وصلت يوم 29 مايو في ميناء آسفي بالمغرب قادمة من ميناء موريتاني حيث غادرت ميناء نواذيبو يوم 22 إبريل.

و كان من المفترض ان تصل الباخرة ميناء آبدجان يوم 13 يونيو قبل ان تعترض البحرية السنغالية مسارها.

و يتكون طاقم الباخرة من اربعة هنود و موريتاني و سوري و ليبي.