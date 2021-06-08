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السنغال.. توقيف باخرة تقل شحنة مخدرات من بين طاقمها مواطن ليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

افادت مصادر إعلامية سنغالية أن الباخرة التي اعلنت البحرية السنغالية عن توقيفها الأحد الماضي كانت تقل كمية  من الحشيش تقدر ب 8.3 طن.
و ذكرت ذات المصادر الصحفية أن الباخرة، التي يبلغ طولها 66 متر و يصل عرضها 8 متر، كانت تحمل علم دولة توغو، و مسجلة تحت الرقم « ASSO 6 » (IMO:7946875). 

و تشير المصادر إلي ان الباخرة وصلت  يوم 29 مايو في ميناء آسفي بالمغرب قادمة من ميناء موريتاني حيث غادرت ميناء نواذيبو يوم  22 إبريل.
و كان من المفترض ان تصل الباخرة ميناء آبدجان يوم 13 يونيو قبل ان تعترض البحرية السنغالية مسارها.

و يتكون طاقم الباخرة من اربعة هنود و موريتاني و سوري و ليبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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