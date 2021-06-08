اتفاق مبدئي بين ليبيا ومصر لإنشاء شركة خليج سرت لمشروعات الغاز

ليبيا – التقى رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله بالسفير المصر لدى ليبيا محمد ثروت والوفد المرافق له.

وأشار بيان صحفي صادر عن المؤسسة اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى أن اللقاء شهد استعراض التعاون الثنائي بين ليبيا ومصر في مجال النفط والغاز وتوسيع آفاق العمل المشترك، فضلًا عن التطرق لتفعيل الاتفاقيات بين الطرفين في ذات المجال في السنوات الماضية واللجان المشتركة منذ العام 2009.

وبحسب البيان تم في الإطار القانوني للعمل المشترك مناقشة تفعيل القرار الخاص بإنشاء شركة خليج سرت لمشروعات الغاز، بالشراكة مع شركتي إنبي وبتروجت المصريتين، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي الذي تأسس عام 2007، وسيشارك يما قيمته 51% من رأس مال شركة خليج سرت.

وأضاف البيان: إن الشركتين المصريتين ستساهمان بالمناصفة فيما بينهما بـ49% من رأس المال، مشيرًا إلى التأكيد خلال اللقاء على أهمية عودة الشركات المصرية للمساهمة في مشاريع قطاع النفط الليبي، فيما شدد صنع الله على وجوب تحقق هذه العودة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية