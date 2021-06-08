الداخلية الايطالية: لا بد من اتفاقية شراكة إستراتيجية قوية مع ليبيا لأنها بلد عبور للهجرة غير الشرعية

ليبيا – أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي ضرورة العمل على إبرام اتفاقية شراكة إستراتيجية قوية مع ليبيا بوصفها بلدًا لعبور الهجرة غير الشرعية.

تأكيدات لامورجيزي جاءت وفقًا لمذكرة صادرة عن وزارة داخلية إيطاليا نشرتها وكالة أنباء “آكي” الإيطالية وتابعتها صحيفة المرصد خلال لقائها مع وزيرة الشؤون الأوروبية والدستورية في الحكومة النمساوية كارولين إدستادلر، وفيها نبهت لأهمية إبرام ذات الاتفاقيات مع تونس وبلدان المصدر للهجرة غير الشرعية.

وأضافت لامورجيزي بالقول: “يجب علينا جميعًا العمل معا على المستوى السياسي حتى تضع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أيديها على الفور على اتفاقيات شراكة مع بلدان المنشأ، وعبور تدفقات الهجرة إستراتيجية قوية، بداية من ليبيا وتونس، لتعزيز عمليات الاستقرار الجارية هناك والمساهمة في تنميتها الاقتصادية”.

وبينت للمذكرة أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد في روما مناقشة القضايا المتعلقة بالمفاوضات حول الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء المقترح من المفوضية الأوروبية حماية الحدود الخارجية الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تلعب دورًا رئيسًا فيما يتعلق بتدفقات الهجرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية