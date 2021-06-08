هيئة الإغاثة تواصل تقييم الوضع الإنساني بتاورغاء

تاورغاء 08 يونيو 2021 (وال) قام نائب رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة السيد خالد المرغني زيارة ميدانية، بحضور مدير فرع مصراتة السيد علي موسي.

هذا و تم خلال الزيارة الإلتقاء برئيس المجلس المحلي تاورغاء السيد عبد الرحمن الشكشاش، حيث تم حصر الأضرار لمساكن الأسر المستهدفة بالعودة وحصر الإحتياجات الإيوائية والغذائية، وذلك لتنسيق توفير المتطلبات مع شركاء الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية من منظمات الأمم المتحدة.

يذكر إن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعه العودة الطوعية لأهالي تاورغاء، بناء على تكليف وزرير الدولة للمهجرين وحقوق الإنسان (وال -تاورغاء) هــ أ / هــ ع

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