تقرير دولي: الحفاظ على وقف إطلاق النار أمر مهم لإجراء انتخابات ديسمبر في ليبيا

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي الضوء على أبرز التحديات المتراكمة منذ 10 أعوام وتواجه السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن من بين هذه التحديات تتمثل في وجود قرابة الـ270 ألف من النازحين داخل ليبيا وتدمير الكثير من معالم البنية التحتية الضعيفة أساسًا، مؤكدًا أن الحفاظ على وقف إطلاق النار المرعي من قبل الأمم المتحدة والمساعدة الدولية أمران في غاية الأهمية.

وأضاف التقرير: إن أهمية هذين الأمرين تتجلى في المحافظة على المسار الصحيح لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل، مستدركًا بالإشارة إلى أن تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لا يعني أن رحلة العملية السياسية في طريق الاستقرار لا تخلو من المخاطر.

ووفقًا للتقرير، فإن من بين التحديات الأخرى التي تواجه البلاد الكيفية التي من الممكن أن يتم من خلالها إخراج ليبيا من صراع دام لعقد من الزمن ووقف التدخلات الأجنبية المستمرة وحالة الجمود الحالية، فضلًا عن تحول الأراضي الليبية إلى ساحة لنشاط المجرمين والإرهابيين ومهربي البشر.

وأوضح التقرير أن كل هذه التحديات لا يمكن أن تخفي جهود السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة الآخذة بالتطور خلال الفترة الحالية لبدء عقد جديد في تاريخ ليبيا يمكن أن تخرج خلاله من فوضى السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن هذه السلطة تقود عملية سياسية بالغة الأهمية.

وأضاف التقرير: إن هذه العملية بدأت في إخراج البلاد من قبضة الأطراف المتحاربة والميليشيات المسلحة والجهات السياسية الفاعلة التي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة، مبينًا أن الخطر الذي من الممكن أن يواجه حيوية السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة هو خروجها من المعادلة القائمة حاليًا في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية