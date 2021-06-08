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قصودة: نجلاء المنقوش مازالت مستمرة في إهانة حليفنا التركي والتقليل من شأنه

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم إبراهيم قصودة، الذي يطرح نفسه كناشط سياسي، أن نجلاء المنقوش، وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تحمل رسائل مبطنة من خلال الزي الذي ترتديه في جولاتها الخارجية، حيث ارتدت بحسب قوله “بيجامة” خلال زيارتها لتركيا في إهانة متعمدة لمن وصفه بـ “الحليف التركي”.

وقال قصودة، في تغريدة له على  “تويتر”: إن “المنقوش في زيارة إلى تركيا وهي ترتدي زي أقرب إلى البيجامة، استمرارها في إهانة الحليف التركي والتقليل من شأنه، رغم أنها قبل أيام كانت في زيارة رسمية إلى وكر أبوظبي وهي ترتدي زي في قمة الأناقة وحتى اللون كان أبيض متماشيا مع الزي الرسمي في الإمارات”، لافتًا “رسائل مبطنة ولكنها مفهومة”، بحسب تعبيره.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق .
    ماهذا التخلف العقلى لهذا الامعة الحقير فاى حليف ياحلوف والاتراك يدوسوا عليكم بالاقدام ويتوسلوا للابطال فترى خوان مصر فى تركيا الان تم اسكاتهم ارضاء لقاهر الاخوان فالقط يحب خناقه ومهما لعقتم حذاء اردوغان ومؤخرة موزة فمصيركم السجون ياميبون فتركيا تتعامل معكم كعبيد وليس حليف

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