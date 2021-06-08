السفارة البريطانية: نطالب بالإفراج الفوري عن «عاطي» وإجراء تحقيق شفاف حول الواقعة

أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا، أنها تشعر ببالغ القلق، بشأن واقعة اختطاف منصور عاطي المغربي، مدير فرع الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنه.

وقالت السفارة في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “نـشعُر بقلق عميق بشأن اختطاف منصور عاطي المغربي، مدير فرع الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا”.

وأضافت السفارة في تغريدتها “نطالب بالإفراج الفوري عنه، وإجراء تحقيق كامل وشفاف من قبل الجهات العسكرية والأمنية”.

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، قد أكدت أول أمس الأحد، أنها تراقب واقعة اختطاف منصور عاطي المغربي، مطالبة بضرورة إطلاق سراحه فورا.

وتابعت السفارة في بيان صادر عنها: “نراقب اختطاف منصور عاطي المغربي وننضم إلى بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا للمطالبة بإطلاق سراحه الفوري”.

والسبت الماضي، عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة منصور عاطي المغربي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا والناشط المدني.

وأوضحت البعثة في بيان صادر عنها، أن المغربي اختطف في 3 يونيو الجاري عندما اعترض مسلحون مجهولون سيارته ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.

ودعت البعثة إلى الإفراج غير المشروط عن المغربي، وحثت جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري.

وشددت البعثة على أن كل حالات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تتم بناءً على إجراءات قانونية، وبما يكفل سيادة القانون.