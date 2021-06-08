مكافحة الأمراض يعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا وأكد أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية والتي بلغت 95 حالة جديدة و 14 حالة مخالطة.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى في مصراتهتسجيل حالة جديدة و24 حالة مخالطة وفي جنزور سجلت 14 حالة جديدة وفي الماية سجلت حالة جديدة وفي العجيلات سجلت 5 حالات جديدة وفي الزاوية الجنوب سجلت حالة جديدة وفي زليتن سجلت 6 حالات جديدة حالة مخالطة وفي تازربو سجلت حالة جديدة وأخرى مخالطة وفي الزاوية المركز سجلت حالتين جديدتين ومثلهما مخالطتين وفي سبها سجلت حالتين جديدتين وحالة مخالطة وفي مرزق وتارغن وطبرق وقصر خيار والمعمورة والكفرة والشاطئ سجلت حالة جديدة لكل منهم وفي القره بوللي سجلت سجلت ثلاث حالات جديدة وفي الخمس سجلت 7 حالات جديدة وفي ظاهر الجبل سجلت حالتين جديدتين وفي جادو سجلت 3 حالات جديدة وفي العامرية سجلت 4 حالات جديدة وفي سرت سجلت حالتين مخالطتين وفي يفرن سجلت 7 حالات جديدة وفي سوق الخميس امسيحل والسبيعة وترهونة سجلت حالتين جديدتين لكل منهم وفي صبراته سجلت 11 حالة جديدة وفي الواحات سجلت 3 حالات جديدة وفي بني وليد سجلت 5 حالات جديدة وفي قصر بن غشير سجلت 6 حالات جديدة.