طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا الأيام القادمة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وأشار المركز إلى أن الطقس سيبقى معتدلاً على مناطق الشمال الغربي، ويشمل مناطق الشمال الشرقي من يوم الغد، بينما تبقى الأجواء دون تغير على مناطق الجنوب.

الخليج – رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24- 30) مْ على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد، واحتمال ظهور ضباب خفيف، آخر هذه الليلة وصباح الغد، على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية تتحول تدريجيًا، من مساء اليوم، إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 38) مْ ، وتسجّل انخفاضًا، من مساء اليوم، ويكون ملحوظًا يوم الخميس.

الجفرة – سبها -غـات- غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 39) مْ.

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