تركيب مضخات جديدة لسد العجز المائي في بنغازي

أخبار ليبيا24

بدأت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أعمال تركيب المضخات المُوردة لحقول مياه الشرب (بنينا- سيدي منصور) بهدف سد العجز المائي على بنغازي.

وفي صريح لأخبار ليبيا24، قال رئيس قسم العقود بإدارة التشغيل والصيانة سهل بنغازي، محمد حسن المشيطي، اليوم الثلاثاء، إن وحدة صيانة الآبار بالشركة شرعت بأعمال التركيب لعشرة ساعات متواصلة في اليوم، وذلك لسد العجز المائي، في حال حدوث أي أعطال في منظومة النهر الصناعي، التي وصفها بأنه لا غنى عنها.

وأوضح المشيطي، أن المضخات المُوردة تأخذ وقتاً في التركيب وبعضها يحتاج قطع غيار، مؤكدًا أن أي مضخة ينتهي العمل فيها، سيتم ادخالها على الشبكة العامة.

وأضاف، أن ضخ المياه بمنسوب كبير يسهم في دعم الشبكة، وكذلك وصولها إلى المناطق المُستفيدة من خط مياه الشرب المنفذ سابقا لتغذية المنطقة من طريق المطار إلى طريق العروبة، وتشمل منطقتي شبنة وحي السلام.

وقال المشيطي، إن الشركة انهت خلال الأيام الماضية أعمال تقوية شبكة المياه المغذية لمنطقتي شبنة وحي السلام، وذلك عبر خط ممتد من بنينا إلى بنغازي، وخط النهر الصناعي.