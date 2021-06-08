“الصناعة” تبحث تداعيات قرار تمديد تصدير الخردة

بحث وزير الصناعة والمعادن، أحمد ابوهيسه، المشاكل والعراقيل التي تُواجه الشركات العامة والخاصة، العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ، شارك فيه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للخردة، ومديرو المصانع الخاصة بالحديد والصلب، بحث فيه الحضور انعكاسات قرار وزير الاقتصاد والتجارة، القاضي بتمديد السماح بتصدير الخردة، وتأثير ذلك على العمليات الإنتاجية، وتأثّر بعض مصانع القطاع الخاص من مادة الخردة.

و أكد المجتمعون، المُمثلون للقطاع الخاص، أن هذا القرار له تأثيرٌ بالغٌ على عملية الإنتاج؛ مما قد يدفع تلك المصانع إلى إيقاف العمل؛ الأمر الذي يؤثر سلبيًا على سلعة الحديد وتوفّرها بالسوق المحلى، إضافة إلى تأثيره على العمالة المحلية، واستمرار صرف مرتباتها.

وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك الإجراءات، والتواصل بين كافة المؤسسات العامة والخاصة مع الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن هذه المصانع والشركات، والتركيز على أهمية جودة المنتجات، وتفعيل دور مراقبات الصناعة في ربوع ليبيا، بحسب بيان الوزارة.

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