لجنة الخارجية النيابية: على لجنة 5+5 العمل بسرعة للوصول لتفاهمات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – أدانت لجنة الخارجية النيابية وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي في مدينة سبها، وأبلغت خالص تعازيها ومواساتها القلبية لعائلات الشهداء والجرحى.

اللجنة أكدت في بيان لها على أنها تتابع بقلق الأنشطة الإرهابية المتصاعدة في منطقة الساحل الأفريقي، وتحركات المجموعات

الإرهابية التي تستغل حال عدم الاستقرار السياسي والأمني في دول الساحل، لتنفيذ مخططاتها الاجرامية.

وجددت اللجنة قلقها من وجود ارتباط بين تلك الجماعات وخلايا إرهابية محلية في الجنوب الليبي، داعيةً الحكومة للقيام بواجبها تجاه تأمين الجنوب ومكافحة الأنشطة الإجرامية والإرهابية.

وحثت لجنة 5 + 5 على سرعة العمل وتكثيف الجهود من أجل الوصول لتفاهمات توحد المؤسسة العسكرية، وتضع حدًا للانقسام الأمني.

كما دعت اللجنة جميع الليبيين للتكاتف في مواجهة التحدي الإرهابي الذي يستهدف ضرب الاستقرار في البلاد ولا يستثني أحدًا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية