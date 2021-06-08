وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية في بنغازي

بنغازي 08 يونيو 2021 (وال) – التقى وزير الصحة السيد الدكتور علي الزناتي، أمس الإثنين، في مدينة بنغازي.، وزيرة الشؤون الاجتماعية السيّدة وفاء الكيلاني، بمقر المركز الوطني لعلاج الأورام.

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