ليبيا الان

وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية في بنغازي

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 08 يونيو 2021 (وال) – التقى وزير الصحة السيد الدكتور علي الزناتي، أمس الإثنين، في مدينة بنغازي.، وزيرة الشؤون الاجتماعية السيّدة وفاء الكيلاني، بمقر المركز الوطني لعلاج الأورام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك