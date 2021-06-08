مازن: لا بد من تسهيل رحلات العودة الطوعية وإعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين

كشف وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن عن تمكن ليبيا من إنقاذ أكثر من 9 آلاف مهاجر غير شرعي خلال العام 2021.

وبحسب ما ورد في بيان صحفي عن وزارة الداخلية، فقد جاء ذلك خلال لقاء جمع التيجاني بمفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون الزائرة إلى ليبيا، وفيه أشار إلى تمكن السلطات الليبية من إنقاذ أكثر من 7 آلاف مهاجر غير شرعي في العام 2020.

وأكد مازن أن الهجرة غير الشرعية ليست مشكلة ليبية بل ظاهرة دولية تتطلب تعاون الجميع لإيجاد الحلول لها، مشددًا على ضرورة اتباع نهج شامل لمحاربة المهربين وتعزيز الوضع الإنساني؛ لأن اكتظاظ مراكز التجميع والعودة بالمهاجرين غير الشرعيين يستلزم السرعة بتسهيل رحلات العودة الطوعية وإعادة التوطين.

ودعا مازن الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم والتسهيلات الممكنة من أجل احتواء هذه الظاهرة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

