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قصودة: المنقوش مازالت مستمرة في إهانة “حليفنا التركي” والتقليل من شأنه

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم إبراهيم قصودة، الذي يطرح نفسه كناشط سياسي، أن نجلاء المنقوش، وزير الخارجية، تحمل رسائل مبطنة من خلال الزي الذي ترتديه في جولاتها الخارجية، حيث ارتدت بحسب قوله “بيجامة” خلال زيارتها لتركيا في إهانة متعمدة لمن وصفه بـ “الحليف التركي”، بحسب تعبيره.

قصودة، وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: إن “المنقوش في زيارة إلى تركيا وهي ترتدي زي أقرب إلى البيجامة، استمرارها في اهانة الحليف التركي والتقليل من شأنه، رغم أنها قبل أيام كانت في زيارة رسمية ألى وكر أبوظبي وهي ترتدي زي في قمة الأناقة وحتى اللون كان أبيض متماشيا مع الزي الرسمي في الإمارات”، لافتًا “رسائل مبطنة ولكنها مفهومة”، بحسب تعبيره.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • متي تفهم ان التركي منتهك شرفكم وليس حليف الحليف لا يحتلك ولا يحرم عليك دخول قواعده في بلادك الحليف هو في داره وانت في دارك الحليف لا يفرض عليك أن ينام في دارك بين ويتحرش بام اصغارك الحلف له شروط ومن ضمنها النديه في العدد والعتاد أما صعاليك مليشياتكم الهاربون من السجون ومرضي بمرض الادمان علي المخدرات والعاملين في تهريب البشر والوقود ليسوا ند لتركيا لا في العدد ولا في العده فمعني ذلك موقعهم من الاتراك موقع العبد من سيده موقع الحريم من السلطان فحريم السلطان من الذكور في غرب البلاد عليهم الصحوه من السبات والأكتفاء بما فات من تفريط في الارض والعرض فعار العماله اكبر من منصب يعطوه الاتراك لأي عميل فلازال تاريخ ليبيا من كانوا عملاء لايطاليا مع مطلع كل شمس ففيقوا واخرجوا الاتراك من اقليمكم ومن ديار نومكم فتبا لمن لا غيره له لا علي الارض ولا علي العرض

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