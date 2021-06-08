الاتحاد الأوروبي للكوني: الاتحاد ممتن لاعتماد ليبيا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب

أوضح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، أنه تم العزم على اتخاذ جملة من القرارات والاجراءات الهامة المتعقلة بمسائل الأمن القومي وخاصة في منطقة الجنوب الليبي، ومن بينها تسمية معاون حرس الحدود للعمل من الجنوب، وتكليف معاون لقوة مكافحة الارهاب في الجنوب، بالإضافة إلى القيام بزيارات لعدد من دول الجوار لدراسة قضايا الأمن والتعاون معها في تأمين الحدود المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الاثنين بقاعدة أبوستة البحرية بالعاصمة طرابلس مع قائد البعثات المدنية للاتحاد الأوروبي فرانسيسكو استبيان بيريز بحضور سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه ساباديل ورئيسة بعثة الاتحاد الأوربي للمساعدة في الادارة المتكاملة للحدود في ليبيا (يورام) نتاليا سيا.