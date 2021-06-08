الاتحاد الأوروبي للكوني: الاتحاد ممتن لاعتماد ليبيا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب

أوضح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، أنه تم العزم على اتخاذ جملة من القرارات والاجراءات الهامة المتعقلة بمسائل الأمن القومي وخاصة في منطقة الجنوب الليبي، ومن بينها تسمية معاون حرس الحدود للعمل من الجنوب، وتكليف معاون لقوة مكافحة الارهاب في الجنوب، بالإضافة إلى القيام بزيارات لعدد من دول الجوار لدراسة قضايا الأمن والتعاون معها في تأمين الحدود المشتركة.
جاء ذلك خلال لقائه أمس الاثنين بقاعدة أبوستة البحرية بالعاصمة طرابلس مع قائد البعثات المدنية للاتحاد الأوروبي فرانسيسكو استبيان بيريز بحضور سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه ساباديل ورئيسة بعثة الاتحاد الأوربي للمساعدة في الادارة المتكاملة للحدود في ليبيا (يورام) نتاليا سيا.
وأطلع الكوني الوفد الاوروبي رفيع المستوى على أن المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي قرر عقب عملية التفجير الإرهابية التي استهدفت نقطة أمنية بمدينة سبها واسفرت عن استشهاد ضابطي أمن – تشكيل لجنة أمنية برئاسة وزير الداخلية للتحقيق في الحادثة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة .
بدوره أبلغ قائد البعثات المدنية للاتحاد الأوروبي، الكوني، بأن زيارته والوفد المرافق له لطرابلس تأتي في اطار تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الاوروبي خاصة فيما يتعلق بأمن وإدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، والعمل على دعم وقف اطلاق النار واستمرار الهدنة، وكذلك التباحث معكم عن آليات الدعم التي سيكون لبرامج الاتحاد الأوربي توفيرها لليبيا، خاصة في مناطق الجنوب حيث تتمركز بعض من شرادم ارهابية من داعش او من تنظيم القاعدة، وكذلك النظر فيما تتعرض له الحدود الجنوبية من تدفق لموجات الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب المختلفة.
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وأوضح الوفد الأوروبي بأن سيبحث ايضًا المساعدة الاوروبية لحرس السواحل الليبية لدعم سيطرة ليبيا على حدودها البحرية وفق استراتيجية اورو متوسطية متكاملة.
وشدد المسؤول الأوروبي على أن الاتحاد الأوربي ممتن لاعتماد ليبيا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب، مشيرا الى ان مكافحة الارهاب وادارة الحدود لهما اهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد.
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