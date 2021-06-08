صنع الله: إجراء تحويرات داخل المجمع الصناعي لتشغيل مصنع الاثيلين سريعا

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز تمكنت إجراء العديد من التحويرات داخل المجمع الصناعي والوحدات التابعة لها لغرض تشغيل مصنع الاثيلين بأسرع وقت ممكن وهذا سيتيح الفرصة لاستيعاب العديد من الخريجين الجدد ما يدفع بنشاط الخدمات المصاحبة في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله بأعضاء مجلس حكماء راس لانوف وخليج السدرة وعدد من ممثلي شريحة الشباب وهم رئيس مجلس حكماء خليج سدرة عبدالسلام عبدالله أحمد علي ورئيس لجنة الحكماء رأس الأنوف محمد صالح محمد المقريف، ومدير مكتب العمل خليج السدرة صالح حمد العصران، والمهندس مهند محمد حمد الدائخ والمهندس عبد الرازق عبد القادر أجريب .

وبين صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تدخر أي جهد من أجل تقديم المساعدة ويد العون لجميع المناطق المجاورة للعمليات النفطية، واضاف بأن شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني وتعمل جاهدة لاعادة تشغيل المجمع الصناعي وقد تمكنت بسواعد ليبية صرفة من إجراء العديد من التحويرات داخل المجمع والوحدات التابعة لها لغرض تشغيل مصنع الاثيلين بأسرع وقت ممكن، وهذا سيتيح الفرصة لاستيعاب العديد من الخريجين الجدد وكذلك يدفع بنشاط الخدمات المصاحبة في المنطقة.

وحث صنع الله على ضرورة التواصل المستمر مع إدارة التنمية المستدامة لمعرفة آخر التطورات في تنفيذ ما تم الاتفاق حوله من برامج ومشاريع خلال اجتماعات سابقة .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع سكان منطقة راس لانوف وخليج السدرة والحلول المناسبة لبعض المختنقات داخل المنطقة السكنية راس لانوف وحاجة بعض المناطق لبعض أعمال البنية التحتية مثل الطرق والإنارة وكذلك كيفية خلق فرص العمل وتحفيز الشباب لإطلاق مشاريعهم الخاصة واستيعاب أعداد من الخريجين الجدد.