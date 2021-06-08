ليبيا الان

خلال لقائه بالسفيرة.. وزير التعليم يبحث إمكانية تدريس اللغة الفرنسية في ليبيا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف،  بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دو هيلين”.

وأوضح حساب وزارة التربية والتعليم على فيسبوك،  أن اللقاء ناقش  تعزيز العلاقات بين الجانبين الليبي والفرنسي في مجال التربية والتعليم.

كما ناقش اللقاء إمكانية تدريس اللغة الفرنسية في ليبيا وإعادة فتح المدرسة الفرنسية في ليبيا، إذ أبدى الوزير استعداده لتذليل كل الصعاب.

وحضر اللقاء، كلًا من مستشار الوزير الدكتور “عبدالسلام الصغيّر” ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية الدكتور “أبو عجيلة عبدالسلام” ومدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة الأستاذ “عبدالعزيز عيسى”.

الوسوم

السفيرة الفرنسية وزير التعليم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق