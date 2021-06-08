خلال لقائه بالسفيرة.. وزير التعليم يبحث إمكانية تدريس اللغة الفرنسية في ليبيا

استقبل وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دو هيلين”.

وأوضح حساب وزارة التربية والتعليم على فيسبوك، أن اللقاء ناقش تعزيز العلاقات بين الجانبين الليبي والفرنسي في مجال التربية والتعليم.

كما ناقش اللقاء إمكانية تدريس اللغة الفرنسية في ليبيا وإعادة فتح المدرسة الفرنسية في ليبيا، إذ أبدى الوزير استعداده لتذليل كل الصعاب.

وحضر اللقاء، كلًا من مستشار الوزير الدكتور “عبدالسلام الصغيّر” ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية الدكتور “أبو عجيلة عبدالسلام” ومدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة الأستاذ “عبدالعزيز عيسى”.